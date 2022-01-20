Командующий Сил терробороны ВСУ рассказал, что должностные лица уже назначены и определили места дислокации. В каждой бригаде сформировано необходимое количество батальонов – это зависит от количества районов области.

К теме Добровольцам терробороны разрешили использовать охотничье оружие

Идет процесс комплектования батальонов терробороны

Их (батальонов – 24 канала) может быть от 4 до 10. Например, бригада города Киева насчитывает 10 батальонов. В некоторых областях – 6, в некоторых – 8 батальонов. Эти батальоны тоже сформированы, сейчас идет процесс комплектования,

– объяснил Галушкин.

Бригадный генерал подчеркнул, что стрелковым оружием и боеприпасами подразделения укомплектованы на 100%. Теперь задача состоит в том, чтобы в случае необходимости этим оружием смогли воспользоваться.

Важно! Основное внимание в Силах терробороны уделяют 13 областям – граничащим с Россией и Беларусью. В этих регионах личный состав уже сформирован на 70%.

Галушкин призвал всех желающих присоединяться к терробороне

В остальных областях формирование личного состава завершится к февралю 2022 года. Галушкин призвал всех желающих присоединяться к местным батальонам – особенно это актуально для пограничных областей.

Актуально Профессиональный и психологический отбор: кого будут привлекать в подразделения территориальной обороны

Главное о формировании территориальной обороны в Украине:

С 1 января 2022 года вступил в силу закон "Про основы национального сопротивления". Именно этот документ и предусматривает формирование сил территориальной обороны.

Также 1 января президент Зеленский назначил командующим Сил терробороны бригадного генерала Юрия Галушкина.

С 15 января подразделения территориальной обороны получили оружие. Прежде всего речь идет о приграничных областях, до февраля – остальные регионы.

Для того чтобы присоединиться к рядам, нужно обратиться в своем военкомате к офицеру территориальной обороны.

Зеленский призвал сохранять спокойствие: больше в "PRO Новости"