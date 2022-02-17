Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін. За його словами, до уваги беруть й досвід 2014 року.

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Сили тероборони мають виконувати свої завдання, – Галушкін

"Принципово ми забезпечені зброєю, боєприпасами. У нас є кістяк, органи управління, створена система, і ми забезпечені зв'язком для того, щоб керувати цим процесом", – сказав Галушкін.

Він додав, що у Сил тероборони є нормативно-правові акти, які б забезпечували виконання завдань у правовому полі.

Це вже не мало, далі ми вже будемо нарощувати все. Скажу так, якщо буде діло за край, то можна воювати і в джинсах,

– сказав командувач Сил територіальної оборони.

"Якщо діло дійде дійсно до того, що кожен повинен буде воювати, захищаючи свій будинок і свою вулицю незважаючи ні на що, то значить ми будемо виконувати й такі завдання", – пояснив Юрій Галушкін.

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Проте, за його словами, важливо, щоб у разі відповідних подій бойові бригади, частини нищили ворога безпосередньо виконуючи оборонну чи наступальну операцію, а Сили тероборони виконували завдання, що стосуються тероборони.

Інтерв'ю Юрія Галушкіна програмі "Перші особи": дивіться відео

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