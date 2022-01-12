Зокрема мовилось про швидкі терміни реалізації завдань. Про це в ефірі 24 каналу розповів сам Юрій Галушкін.
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Галушкін: На повну потужність
За його словами, президент України поставив йому завдання як верховний головнокомандувач.
Його цікавить у якомога найшвидші терміни забезпечити функціонування Сил територіальної оборони на повну потужність,
– наголосив Галушкін.
Він пояснив, що мовиться про:
- швидке створення системи управління;
- швидке створення регіональних органів управління;
- забезпечення їхнього функціонування з метою коректного управління підпорядкованими військовими частинами.
Запобігання вторгненню Росії
Галушкін звернув увагу на те, що в законі про основи національного спротиву прописано, що президент України своїм указом може затвердити рішення Ради національної безпеки й оборони для того, щоб розгорнути Сили територіальної оборони.
"Такі заходи дозволять запобігти заходам відкритого вторгнення в Україну і забезпечить швидке розгортання бойових частин у визначеній території", – зауважив головнокомандувач.
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Закон про національний спротив: головне
- Закон про національний опір набув чинності із 2022 року. Цей документ запроваджує загальновійськову підготовку українців.
- Основна мета – зміцнити обороноздатність. В реалізації закону братимуть участь багато держорганів та майже все населення України, принаймні, у частині загального війського вишколу.
- У підсумку створення системи нацопору, стане потужним сигналом усім, що Україна захищатиметься.