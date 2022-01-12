Зокрема мовилось про швидкі терміни реалізації завдань. Про це в ефірі 24 каналу розповів сам Юрій Галушкін.

До теми Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна: що відомо

Галушкін: На повну потужність

За його словами, президент України поставив йому завдання як верховний головнокомандувач.

Його цікавить у якомога найшвидші терміни забезпечити функціонування Сил територіальної оборони на повну потужність,
– наголосив Галушкін.

Він пояснив, що мовиться про:

  • швидке створення системи управління;
  • швидке створення регіональних органів управління;
  • забезпечення їхнього функціонування з метою коректного управління підпорядкованими військовими частинами.

Запобігання вторгненню Росії

Галушкін звернув увагу на те, що в законі про основи національного спротиву прописано, що президент України своїм указом може затвердити рішення Ради національної безпеки й оборони для того, щоб розгорнути Сили територіальної оборони.

"Такі заходи дозволять запобігти заходам відкритого вторгнення в Україну і забезпечить швидке розгортання бойових частин у визначеній території", – зауважив головнокомандувач.

Галушкін розповів про завдання, які поставив йому Зеленський: дивіться відео

Закон про національний спротив: головне

  • Закон про національний опір набув чинності із 2022 року. Цей документ запроваджує загальновійськову підготовку українців.
  • Основна мета – зміцнити обороноздатність. В реалізації закону братимуть участь багато держорганів та майже все населення України, принаймні, у частині загального війського вишколу.
  • У підсумку створення системи нацопору, стане потужним сигналом усім, що Україна захищатиметься.