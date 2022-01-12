В частности речт шла о быстрых сроках реализации задач. Об этом в эфире 24 канала рассказал сам Юрий Галушкин.

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Галушкин: На полную мощность

По его словам, президент Украины поставил ему задачу как верховный главнокомандующий.

Его интересует в кратчайшие сроки обеспечить функционирование Сил территориальной обороны на полную мощность,

– подчеркнул Галушкин.

Он объяснил, что говорится о:

быстром создании системы управления;

быстром создании региональных органов управления;

обеспечении их функционирования с целью корректного управления подчиненными воинскими частями.

Напомним! Юрия Галушкина назначили командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины 1 января 2022 года. Опытный боевой генерал возглавлял Высокомобильные десантные войска, проходил службу в должности главного инспектора Минобороны и заместителя главного инспектора.

Предотвращение вторжения России

Галушкин обратил внимание на то, что в законе об основах национального сопротивления прописано, что президент Украины своим указом может утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны для того, чтобы развернуть Силы территориальной обороны.

"Такие меры позволят предотвратить меры против открытого вторжения в Украину и обеспечат быстрое развертывание боевых частей на определенной территории", – отметил главнокомандующий.

Галушкин рассказал о задачах, которые поставил ему Зеленский: смотрите видео

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