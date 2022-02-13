Вміти тримати в руках зброю, надавати медичну та психологічну допомогу в наш час – вміння першочергові. Військові залюбки діляться своїми знаннями, повідомляє 24 канал.
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Сукні і підбори вінничанка Олена змінила на жилет, каску та автомат. Вона розповіла, що на заняття з територіальної оборони прийшла вперше, аби навчитись захищати себе та своїх рідних.
Уміння дати відсіч – справ честі
У часи інформаційної війни, коли ворог брязкає зброєю на кордоні, уміти дати відсіч – справа честі, за словами військовим. Оскільки словами в цьому випадку не зарадити, то захисники показують все на практиці.
Як відбуваються навчання з тероборони на Вінниччині: дивіться сюжет
Наприклад, як розповів офіцер Вінницького відділу служби правопорядку Юрій Березовський, є можливість спостерігати за вогневою підготовкою, культурою поводження зі зброю.
Які нормативи потрібно виконати
Він зауважив, що всі могли виконати відповідні нормативи:
- вихідні положення для ведення вогню лежачи;
- розбірка та збірка зброї – АК74;
- спорядження магазину набоями.
Холодний розум, спокій, витримка та чіткий план, за словами інструкторів, – головні критерії української перемоги на випадок війни. Щоб зброя в разі потреби стала засобом захисту – потрібно знати, як її зібрати.
Кожен учасник має свою мету
У Вінниці група охочих навчатись та діяти зібралась за добу. Кожен прийшов зі своєю метою. Хтось хоче зрозуміти, як безпечно поводитись зі зброєю, а для когось такі заходи важливі для загального розвитку.
Цікаво Є побутові проблеми, – у ЗСУ розповіли, на які труднощі натрапляють Сили тероборони
Уроки з тероборони відбуваються у декілька етапів – практичні навички поєднують з теорією. Вже за тиждень обіцяють провести екзамен на полігоні, аби всі здобуті знання відпрацювати на полі бою.
Територіальна оборона в Україні: що відомо
- З січня в Україні набув чинності закон про національний спротив. Згідно із ним, почали формувати Сили територіальної оборони.
- До них залучатимуть тих, хто пройшли військову службу у лавах Збройних сил, інших військових формуваннях та правоохоронних органах.
- За словами очільника Міністерства оборони Олексія Резнікова, сили матимуть можливість застосовувати зброю.
- Наприкінці лютого в Україні запрацювала лінія тероборони. Зателефонувавши, можна дізнатися, як вступити до лав Сил тероборони, який порядок денний проходження служби та про соціальні гарантії від держави.
Указ про перехід на професійну армію / Інфографіка 24 каналу