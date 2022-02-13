Вміти тримати в руках зброю, надавати медичну та психологічну допомогу в наш час – вміння першочергові. Військові залюбки діляться своїми знаннями, повідомляє 24 канал.

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Сукні і підбори вінничанка Олена змінила на жилет, каску та автомат. Вона розповіла, що на заняття з територіальної оборони прийшла вперше, аби навчитись захищати себе та своїх рідних.

Уміння дати відсіч – справ честі

У часи інформаційної війни, коли ворог брязкає зброєю на кордоні, уміти дати відсіч – справа честі, за словами військовим. Оскільки словами в цьому випадку не зарадити, то захисники показують все на практиці.

Як відбуваються навчання з тероборони на Вінниччині: дивіться сюжет



Наприклад, як розповів офіцер Вінницького відділу служби правопорядку Юрій Березовський, є можливість спостерігати за вогневою підготовкою, культурою поводження зі зброю.

Які нормативи потрібно виконати

Він зауважив, що всі могли виконати відповідні нормативи:

вихідні положення для ведення вогню лежачи;

розбірка та збірка зброї – АК74;

спорядження магазину набоями.

Холодний розум, спокій, витримка та чіткий план, за словами інструкторів, – головні критерії української перемоги на випадок війни. Щоб зброя в разі потреби стала засобом захисту – потрібно знати, як її зібрати.

Кожен учасник має свою мету

У Вінниці група охочих навчатись та діяти зібралась за добу. Кожен прийшов зі своєю метою. Хтось хоче зрозуміти, як безпечно поводитись зі зброєю, а для когось такі заходи важливі для загального розвитку.

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Уроки з тероборони відбуваються у декілька етапів – практичні навички поєднують з теорією. Вже за тиждень обіцяють провести екзамен на полігоні, аби всі здобуті знання відпрацювати на полі бою.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Територіальна оборона в Україні: що відомо

З січня в Україні набув чинності закон про національний спротив. Згідно із ним, почали формувати Сили територіальної оборони.

До них залучатимуть тих, хто пройшли військову службу у лавах Збройних сил, інших військових формуваннях та правоохоронних органах.

За словами очільника Міністерства оборони Олексія Резнікова, сили матимуть можливість застосовувати зброю.

Наприкінці лютого в Україні запрацювала лінія тероборони. Зателефонувавши, можна дізнатися, як вступити до лав Сил тероборони, який порядок денний проходження служби та про соціальні гарантії від держави.