Уметь держать в руках оружие, оказывать медицинскую и психологическую помощь в наше время – умения первоочередные. Военные охотно делятся своими знаниями, сообщает 24 канал.

Обратите внимание В марте могут начать масштабные выучки теробороны и резервистов

Платья и каблуки винничанка Елена сменила на жилет, каску и автомат. Она рассказала, что на занятия по территориальной обороне пришла впервые, чтобы научиться защищать себя и своих родных.

Умение дать отпор – дел чести

Во времена информационной войны, когда враг бряцает оружием на границе, уметь дать отпор – дело чести, по словам военным. Поскольку словами в этом случае не помочь, то защитники показывают все на практике.

Как проходят обучение по теробороне на Винниччине: смотрите сюжет

Например, как рассказал офицер Винницкого отдела службы правопорядка Юрий Березовский, есть возможность наблюдать за огневой подготовкой, культурой обращения с оружием.

Какие нормативы нужно выполнить

Он отметил, что все могли выполнить соответствующие нормативы:

исходные положения для ведения огня лежа;

разборка и сборка оружия – АК74;

снаряжение магазина патронами.

Холодный ум, спокойствие, выдержка и четкий план, по словам инструкторов, – главные критерии украинской победы на случай войны. Чтобы оружие в случае необходимости стало средством защиты – нужно знать, как его собрать.

У каждого участника своя цель

В Виннице группа желающих учиться и действовать собралась за сутки. Каждый пришел со своей целью. Кто-то хочет понять, как безопасно обращаться с оружием, а для кого-то такие меры важны для общего развития.

Интересно Есть бытовые проблемы, – в ВСУ рассказали, на какие трудности наталкиваются Силы тероборони

Уроки по теробороне происходят в несколько этапов – практические навыки сочетают с теорией. Уже через неделю обещают провести экзамен на полигоне, чтобы все полученные знания отработать на поле боя.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Территориальная оборона в Украине: что известно

С января в Украине вступил в силу закон о национальном сопротивлении. Согласно ему, начали формировать силы территориальной обороны.

К ним будут привлекать тех, кто прошел военную службу в рядах Вооруженных сил, других воинских формированиях и правоохранительных органах.

По словам главы Министерства обороны Алексея Резникова, силы будут иметь возможность применять оружие.

В конце февраля в Украине заработала линия теробороны. Позвонив, можно узнать, как вступить в ряды Сил тероборони, какая повестка дня прохождения службы и социальные гарантии от государства.