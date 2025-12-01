Це не майбутнє, а реальність: як бійці на Куп'янському напрямку захищають небо за допомогою ШІ

На Харківщині 125-та окрема важка механізована бригада захищає небо від ворожих повітряних цілей. Бійці тестують українську розробку "Залізна хмара" – турель зі штучним інтелектом, що автоматично виявляє й знищує повітряні цілі.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, зазначивши, що ця технологія значно підвищує ефективність протиповітряної оборони та забезпечує кращу безпеку самих бійців ППО.

Дивіться також: Сили оборони зачистили ворога у частині Куп'янська, – полк "Ахіллес"

Які нові системи освоюють українські військові?

Відділення ППО 125-ї бригади фактично є першим "щитом" України – вони збивають усе, що летить – і на лінію фронту, і по їхніх позиціях, і транзитом углиб країни.

Кількість повітряних цілей зростає, тому бійці не лише працюють зі звичними ПЗРК, як-от польським "Перуном", а й освоюють нові системи. Зокрема – українську розробку "Залізна хмара", яка працює з використанням штучного інтелекту.

Цю турель тестують і військові мають змогу давати виробнику зауваження та відгуки для подальшого вдосконалення системи.

Противник нарощує виробництво і запуски дронів, використовує обманки для дезорієнтації ППО. Частина дронів летить з відеокамерами, самостійно шукаючи цілі – війська та техніку,

– розповів військовий.

Яку роль відіграє ШІ у модернізованих системах ППО України?

ПЗРК ефективні проти швидких і висотних цілей, працюють на висотах до 4 кілометрів і здатні збивати великі об’єкти. Наприклад, польський ПЗРК "Перун" дозволяє збивати цілі ще в небі, щоб уламки не падали на будівлі чи цивільні об’єкти.

Нині також використовують модернізований наземний комплекс "Шабля". Система використовує низку датчиків і штучний інтелект, щоб значно спростити виявлення повітряних цілей, зокрема й за акустичними ознаками.

Вона автоматично починає пошук, але рішення про тип цілі та момент відкриття вогню все одно ухвалює оператор – без нього система не стріляє.

Найважливіше – безпека наших підрозділів ППО, адже по них полюють як на ключовий "щит". Тому підвищення ефективності уражень має критичне значення. Нещодавно ми працювали з бригадою, яка вже використовує в бою цікаву розробку зі штучним інтелектом. Це не майбутнє, а реальність, яку наші військові застосовують для захисту неба,

– зазначила Черненко.

Що ще відомо про ситуацію на Куп'янському напрямку?