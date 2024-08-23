Екскерівник ГУР назвав умову, за якої в Росії може початись визвольна боротьба

Росіяни швидко почали змінювати ставлення до війни після того, як відчули її наслідки на собі. Це може бути ключем до справжніх змін у Росії.

Ексголова Служби зовнішньої розвідки України, колишній начальник ГУР МО, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк в етері 24 Каналу пояснив, що може призвести до справжнього перевороту у Росії. За його словами, для цього уже з'явилось підґрунтя.

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Як російських добровольців можна залучити до Курської операції

Українські військові кілька тижнів тому розпочали військову операцію у Курській області. У перші дні самі ж росіяни були переконані, що у них беруть участь російські добровольці. Зокрема, з Російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії" тощо.

Наскільки я знаю вони не були залучені до підготовки проведення цієї операції. Але я вважаю необхідним надати цій операції політичного аспекту. Наприклад, передати виконання поліцейських обов'язків у Курській області саме таким добровольчим підрозділам,

– зазначив Валерій Кондратюк.

Загалом минулі рейди російських добровольчих підрозділів мали тимчасовий характер, однак були корисними. Адже зараз результати їхньої роботи частково можна побачити і в організації тієї ж операції на Курщині.

"Це зіграло дуже важливу роль... Раніше все починалося з невеликої кількості добровольців, але, наскільки мені відомо, сьогодні їхні можливості є набагато збільшені – в тисячі разів. Сьогодні кількість охочих долучитися до добровольців з території Росії вимірюється кількома тисячами осіб. Це так і хвилі, які можуть наповнювати і перетікати у проведення визвольної боротьби проти режиму Путіна", – наголосив ексглава розвідки.

За словами Кондратюка, такі добровольці постійно прибувають з Росії, використовуючи різні маршрути, аби потрапити в Україну.

Потрібно доносити інформацію до росіян

Для того, аби в Росії справді почалися незворотні процеси на кшталт бунтів та визвольної боротьби, необхідна й також робота з самими росіянами.

Сьогодні там потрібно активно проводити заходи для донесення населенню (Росії – 24 Канал) різної інформації. Останніми підтвердженнями для цього є те, що кількість підписників на російську службу BBC за останній рік збільшилась приблизно на 25%. Це якраз тому, що росіяни шукають відповіді на свої питання,

– зауважив ексглава розвідки.

Курська операція довела, яким хитким є режим Владіміра Путіна і що він насправді не може контролювати все. Це відповідно знижує рівень його авторитету з боку російського населення.

"Для масштабування таких подій нам потрібна підтримка Заходу в інформаційній боротьбі", – наголосив Кондратюк.

Понад 2 роки повномасштабної війни в Україні не особливо змінювали щось в головах росіян. Однак, коли війна поступово перейшла і на територію Росії, це докорінно змінило ситуацію.

"Подивіться, скільки сьогодні є звернень матерів призовників, які потрапили у полон. Для путінського режиму це є дуже боляче. Ми одразу отримали від пропозиції від поплічників Путіна щодо проведення обмінів полоненими", – зауважив Кондратюк.

Поступово позиція росіян може змінитися. Особливо на тлі невдоволення діями, чи радше бездіяльністю, Владіміра Путіна.