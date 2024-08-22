Через таку бездіяльність росте кількість невдоволених росіян. Політтехнолог Борис Тизенгаузен у розмові з 24 Каналом наголосив, що все більше росіян задумується, чи потрібна їм Україна, якщо їхні території – під контролем ЗСУ.

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Невдоволення серед росіян зростає

З кожним днем операції у Курській області ЗСУ беруть під контроль нові території та розширюють свій вплив. Росія зараз не може чи, якщо точніше, не хоче протистояти Силам оборони, адже сконцентрувалися на взятті Покровська.

Так само як деякі українці запитують, чому ми полізли в Курську область, і росіяни запитують у свого керівництва, навіщо вони лізуть в Україну, якщо скоро вони втратять пів Курської області. І не треба забувати, що в Росії зараз також багато незадоволених: чому не виплачують компенсації, чому сотні тисяч мають виїжджати. Всі вони невдоволені,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Можливо, росіяни відкрито не висловлюють свого розчарування владою. Дехто навіть благає Владіміра Путіна допомогти, бо "може він не знає, що в Курській області їх бомблять". Звісно, Путіну байдуже на проблеми місцевих мешканців Курської чи будь-якої іншої області. І це, до речі, може обернутися проти нього ж.

"Є незадоволення та німе запитання у багатьох: "А може не потрібно лізти далі, а звільняти власні території?". Ще раз підкреслю, що є дуже багато проблем з виплатами. Путін пообіцяв нікчемні 100 доларів тим, хто вимушено залишив Курщину, але і з ними є проблеми, бо це також гроші. Але навіть коли ці всі незадоволені отримають свої 100 доларів за те, що у них більше немає дому, навряд чи вони будуть лояльними до режиму", – пояснив політтехнолог.

Росіяни зараз дуже налякані. Їхні ж пропагандисти настільки залякали місцевих, що люди виїжджають навіть з Бєлгородської області, боячись, що й туди зайдуть ЗСУ. Ймовірно, вони розуміють, що власна армія їх уже не захистить. Тож незадоволених діями Путіна у Росії ставатиме все більше.