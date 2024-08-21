В ISW вважають візит Путіна до Алієва способом відвернути увагу. Як часто це буває, російський диктатор "гасить" внутрішню кризу активністю на міжнародній арені.

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Де просуваються ЗСУ на Курщині

Аналітики зауважили: станом на 19 серпня українські сили знищили щонайменше один понтонний міст через Сейм, який було видно ще 17 серпня. Можливо, ЗСУ захопили Вишнівку на південний захід від Коренево – принаймні, вони просунулися на захід вздовж вулиці Суджанський шлях (траса 38К-030) у східній частині Кореневого, а також у полях на північний схід від Кореневого.

Z-блогери твердять, що відновили деякі втрачені позиції і просунулися в полях на південь від Сафоновки (на північний схід від Кореневого і за 30 кілометрів від міжнародного кордону). Проте ЗСУ просунулися в лісистій місцевості на північ від Руського Порічного (на північний схід від Суджі) та до західної околиці Руської Конопельки на схід від Суджі.

Карта боїв на Курщині від ISW

Карта Сирського по Курській області

Карта Сирського вказує на те, що українські війська просунулися трохи далі, ніж оцінює ISW, а саме: біля Вікторівки (на південний захід від Коренево); між Снагостю і Коренево; на північний схід від Коренево в районах на північ від Крем'яного і на північний захід від Погребків; на схід від Малої Локні (на північ від Суджі) і на південний схід від Суджі,

– сказано в матеріалі.

Карта просування ЗСУ на Курщині, яку показав Олександр Сирський 20 серпня

Аналітики ISW розширять свою карту до карти Сирського, щоб визнати "максимальні українські претензії".

