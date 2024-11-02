Операція в Курський області: Україна використала тактику Німеччини у Другій світовій

Операція Сил оборони в Курській області триває. Журналісти західного видання розповіли, як Україна змогла обвести Росію навколо пальця.

Під час проведення Курської операції Україні вдалось обдурити Росію завдяки тій самій тактиці, яку використовували німці під час Другої світової війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Україна приголомшила Кремль

Операція у Курській області розпочалась у серпні і стала неочікуваністю для Росії та багатьох військових експертів, які вважали такі дії малоймовірними. Розвиток безпілотних літальних апаратів і супутникової розвідки майже унеможливили тактичну несподіванку, адже поле бою постійно перебуває під наглядом.

Як зазначає Тренувальне командування армії США (TRADOC), розвиток та активне використання безпілотних систем зробили поле бою прозорою. Однак, попри численні російські дрони, які уважно стежили за українськими переміщеннями, зосередити сили та досягти бажаного ефекту все ж вдалось.

Україна підготувала цю операцію, використовуючи методи, які застосувала Німеччина під час Арденнського наступу в грудні 1944 року. Вона зосередила свої найкращі бригади для наступу на сході. Це змусило росіян оборонятись по всій лінії фронту. 75% російських сухопутних сил, включно з повітряно-десантними підрозділами, були зосереджені саме на сході України. Розвідка також була зосереджена у районах активного ведення бойових дій.

Наступ стривожив Москву

Задля забезпечення секретності операції Україна зберігала плани в таємниці. Про неї знало обмежене коло осіб. Українські військові також використовували дезінформацію та поширювали наратив про те, що не зможуть розпочати наступ до весни 2025 року. Окремі підрозділи, як-от 61-а механізована бригада, оголосили про перекидання в інші райони, аби заплутати російську розвідку.

Також Україна активно протидіяла розвідувальним системам Росії, атакуючи її аеродроми та знищуючи російські дрони. Українські сили застосували різні види зброї, щоб Росія не змогла зібрати підкріплення. Це нагадує Арденнську операцію. Тоді Німеччина скористалась несприятливою погодою, через яку противник не міг вести повітряну розвідку.

Видання зазначає, що український наступ викликав тривогу в Москві, проте не зміг остаточно відвернути увагу Росії від штурмових дій на Сході. Водночас українська операція показала, що раптові атаки можливі, проте для цього потрібне ретельне планування та забезпечення високого рівня секретності.