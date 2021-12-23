Аби врятувати собаку: у Києві муніципальній варті довелося зупинити рух проспектом Перемоги

Бійці муніципальної варти Києва стали свідками моторошної ДТП, яка сталася 23 грудня. Раптово для власників собака зірвався з повідця та намагався перетнути проспект Перемоги.

Поява чотирилапого була несподіванкою для водіїв, а рух проспектом Перемоги у цей час був дуже жвавим. Песик потрапив під колеса позашляховика.

Дивіться також На Броварському проспекті сталася карколомна ДТП із трьома машинами

На щастя, собака вижив, але отримав серйозні травми.

Лежав на проїзній частині



За попередніми даними, пес отримав перелом лап / Фото муніципальної варти Києва

ДТП сталася вранці 23 грудня. Родина з дитиною та собакою гуляла неподалік від парку КПІ.

У якийсь момент пес зірвався з повідця та вибіг на дорогу з шістьма смугами.

Коли собаку збила машина, він залишився лежати на проїзній частині.

На щастя, момент аварії побачили співробітники муніципальної варти, які одразу побігли рятувати чотирилапого.

Працівники комунальної компанії організували зупинку руху проспектом Перемоги у напрямку станції метро "Шулявська".

Травмованого песика віднесли у безпечне місце, після чого передали власникам. У собаки підозрюють перелом лап.

Чотирилапого відвезли до ветеринара, де йому надають необхідну допомогу.

Історія дивовижного врятування собаки

22 грудня на Русанівській протоці пес потрапив в ополонку після того, як вибіг на тонку кригу. Рятувати його кинувся хлопчик, який також опинився у воді. Спочатку підліток виштовхав собаку на берег, а згодом, коли хлопцю подали палку, – собака тягнув рятівника з води.