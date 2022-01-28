Аби заохотити перегрітий ринок: українська IT-компанія перейшла на 4-денний робочий тиждень

Українська компанія mcpk. оголосила про повноцінний перехід на чотириденний робочий тиждень. Частина працівників фірми вже працює з трьома вихідними.

Всі нові проєкти компанія бере лише з урахуванням нового графіка роботи. Поточні ж поступово переводять на 4-денний робочий тиждень.

Дивіться також "Сиджу в трусах вдома": київська IT-рекрутерка скасувала співбесіду через відмову вмикати камеру

Після закінчення переходу розробників на новий формат, менше працювати почнуть й адміністратори mcpk.

Айтішнікам недостатньо зарплати, офісу та стандартних наборів "плюшок"

У самій компанії стверджують, що проаналізували ринок та вирішили, що він є дуже "перегрітим".

Аби залучати до роботи кваліфікованих спеціалістів, за словами представників mcpk., вже недостатньо платити конкурентну зарплату, орендувати офіс у центрі Києва, а також надавати стандартний набір зручностей та можливість працювати віддалено.

До всіх бонусів, які вже діють на ринку IT, у компанії додали чотириденний робочий тиждень.

Захист від вигорання

Крім того, у керівництві mcpk. кажуть, що перехід на новий графік допоможе працівникам не вигорати на роботі та краще проводити в робочі дні. Також зменшення робочих часів дозволило утримати фахівців на посадах та залучити більшу кількість рекрутів.



Один із наших кастомерів сам виступив з ініціативою переведення його команди на 4 робочих дні. Так що у нас була можливість відчути наживо всі переваги — команді це подобається, кастомер задоволений перформансом, найм нових членів команди виходить якісніший,

— підкреслили у компанії.

Повернутися до звичайного для України режиму роботи у mcpk. розраховують лише у тому випадку, якщо це буде потрібно розробникам. Однак зараз фактично ніхто з них не хоче працювати зайвий день.