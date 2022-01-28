Все новые проекты компания берет лишь с учетом нового графика работы. Текущие же постепенно переводят на 4-дневную рабочую неделю.

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По окончании перехода разработчиков на новый формат, меньше работать начнут и администраторы mcpk.

Айтишникам недостаточно зарплаты, офиса и стандартных наборов "плюшек"

В самой компании утверждают, что проанализировали рынок и решили, что он очень "перегретый".

Чтобы привлекать к работе квалифицированных специалистов, по словам представителей mcpk. уже недостаточно платить конкурентную зарплату, арендовать офис в центре Киева, а также предоставлять стандартный набор удобств и возможность работать удаленно.

Ко всем бонусам, которые уже действуют на рынке IT, в компании добавили четырехдневную рабочую неделю.

Защита от выгорания

Кроме того, в руководстве mcpk. говорят, что переход на новый график поможет работникам не выгорать на работе и лучше проводить рабочие дни. Также уменьшение рабочих часов позволило удержать специалистов на должностях и привлечь большее количество рекрутов.

Один из наших кастомеров сам выступил с инициативой перевода его команды на 4 рабочих дня. Так что у нас была возможность ощутить вживую все преимущества — команде это нравится, кастомер доволен перформансом, наем новых членов команды получается качественнее,

– подчеркнули в компании.

Вернуться к обычному для Украины режиму работы в mcpk. рассчитывают только в том случае, если это потребуется разработчикам. Однако сейчас фактически никто из них не хочет работать лишний день.