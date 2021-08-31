Американські військові літаки здійснили політ над Києвом: фантастичне відео
Джерело:твітер посольства США в Україні
Військово-транспортні літаки США в останній день літа здійснили ознайомчий політ над Києвом. Це стало закінченням місії Командування сил спецоперацій США в Європі.
Одразу 2 американських літаки пролетіли над Дніпром, Аркою Дружби народів і монументом Батьківщина-мати.
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Як пояснили у посольстві США в Україні, американські Сили спецоперацій разом з українськими колегами протягом місяця проводили спільні навчання.
Щоб відзначити закінчення цієї місії Командування сил спецоперацій США в Європі здійснило політ над Києвом разом з українськими партнерами на двох літаках MC-130J Commando II,
– мовиться у повідомленні.
Політ американських літаків над Києвом: дивіться відео
Додамо, що сили спецоперацій США майже місяць тренували українських бійців у Вінниці. Раніше у Міноборони України зауважили, що основна мета – підвищення рівня взаємосумісності між підрозділами країн-партнерів.
Бійці України та США обмінялися досвідом у питаннях:
- тактичної евакуації;
- наданні першої медичної допомоги під час бойових дій;
- а також десантуванні особового складу та вантажів.