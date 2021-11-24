Антивакцинатори вийшли на марш у Києві з QR-кодами партії Путіна

Красномовним фото поділився продюсер Остап Говда. На світлину потрапили люди, котрі, виступали проти використання QR-кодів.

До теми У Києві антивакцинатори влаштували мітинг: центр перекрито, поліція посилила безпеку

На транспарантах мітингувальників-антивакцинаторів містилися написи "Я – жива людина, а не товар. Скажи QR-кодам "ні", "Стоп QR-код".

Це фото із сьогоднішнього маршу антивакцинаторів у Києві. Люди з плакатами і українськими прапорами виступають проти QR-кодів, бо вони не є тваринами. Я не знаю, хто друкував ті плакати. Але, якщо просканувати коди, то вас заведе на сайт "Єдиної Росії. І це не жарт,

– написав чоловік.

Дивне виправдання

Згодом у коментарях під дописом одна з учасниць мітингу, яка була на фото, спробувала виправдати використання прихованої реклами очільника країни-окупанта. Вона заявила, що зображення QR-коду нібито було взяте з інтернету і додала, що воно – перекреслене. Так учасники мітингу буцімто хотіли висловити свою незгоду. В тому числі – з антиукраїнською політикою "Єдиної Росії".

Через антивакцинаторів заблокували центр Києва

На низці вулиць середмістя Києва перекрили рух, аби убезпечити учасників антивакцинаторських протестів. Поліція попередила, що обмеження триватимуть з 11:00 24 листопада до 17:00.

Антивакцинатори прийшли на мітинг у Києві з прихованою рекламою Путіна

У Києві антивакцинатори мітингували з QR-кодами "Єдиної Росії": відео

Текст публікації Остапа Говди:

Горить. Це фото – із сьогоднішнього маршу антивакцинаторів у Києві. Люди з плакатами і українськими прапорами виступають проти QR-кодів, бо вони не є тваринами.

Я не знаю, хто друкував ті плакати. Але, якщо просканувати коди, то вас заведе на сайт "Єдиної Росії". І це не жарт.