На Арсенальній площі Києва відновили фонтан, в який провалилася вантажівка

4 вересня 2021 , 13:50
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Джерело:

телеграм Віталія Кличка

Новий фонтан на Арсенальній площі у Києві, який 2 вересня пошкодила вантажівка, вже відновили. Ввечері 4 вересня він працюватиме та підсвічуватиметься.

Про відновлення фонтану у мережі повідомив міський голова Києва. Кличко зазначив, що атракція знову працює.

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Фонтан на Арсенальній відновили

Фахівці вже відновили й сьогодні (4 вересня – 24 канал) протестували фонтан на Арсенальній площі,
– написав мер.

Кличко також запросив жителів та гостей міста прийти ввечері, аби подивитися, як "водограй працюватиме і підсвічуватиметься".

Він також нагадав, що оновлена Арсенальна площа – це пішохідна зона, відповідний знак там встановили ще перед відкриттям громадського простору.

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Фонтан на Арсенальній відновили: дивіться відео

 

Автор: Наталія Пристанська