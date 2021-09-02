Водій вантажівки привіз бутильовану воду в одну з установ. Він мав зупинитися біля воріт і занести її, але вирішив під'їхати ближче. Як наслідок, наїхав на фонтан і пошкодив його. Трапилось це зранку 2 вересня.

Цікаво Вантажівка провалилася в новий фонтан у центрі Києва, який відкрили тільки день тому

Тільки вчора ввечері відкрили

Мер Києва каже, що оновлену Арсенальну площу відкрили 1 вересня увечері, а вже наступного дня пошкодили фонтан. Наразі Віталій Кличко каже, що знищене покриття. Працівники перевіряють стан форсунок.

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