Водитель грузовика привез бутилированную воду в одно из учреждений. Он должен был остановиться возле ворот и занести ее, но решил подъехать ближе. Как следствие, наехал на фонтан и повредил его. Случилось это утром 2 сентября.

Интересно Грузовик провалился в новый фонтан в центре Киева, который открыли только день назад

Только вчера вечером открыли

Мэр Киева говорит, что обновленную Арсенальную площадь открыли 1 сентября вечером, а уже на следующий день повредили фонтан. Сейчас Виталий Кличко говорит, что уничтожено покрытие. Работники проверяют состояние форсунок.

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