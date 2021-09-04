Про відновлення фонтану у мережі повідомив міський голова Києва. Кличко зазначив, що атракція знову працює.

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Фонтан на Арсенальній відновили

Фахівці вже відновили й сьогодні (4 вересня – 24 канал) протестували фонтан на Арсенальній площі,

– написав мер.

Кличко також запросив жителів та гостей міста прийти ввечері, аби подивитися, як "водограй працюватиме і підсвічуватиметься".

Він також нагадав, що оновлена Арсенальна площа – це пішохідна зона, відповідний знак там встановили ще перед відкриттям громадського простору.

У новий фонтан у Києві в'їхала вантажівка: що відомо

У Києві 2 вересня вантажівка зруйнувала щойно відремонтовану Арсенальну площу. Машина пішла під землю під власною вагою.

Тоді водій привіз воду в одну з установ, розташовану у відреставрованому приміщенні. Він мав зупинитися поблизу воріт та занести її, однак вирішив під'їхати ближче.

Фонтан на Арсенальній відновили: дивіться відео