Росіяни атакували столицю: на Осокорках знищено майже цілу вулицю

У ніч на 15 червня Київ зазнав масованої ракетної атаки з боку Росії. Значних руйнувань зазнав район Осокорків.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі.

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У Києві внаслідок нічного ракетного удару постраждав район Осокорків – Нижні сади, де розташовані приватні будинки. На місці влучання утворилася велика вирва.

За даними телеграм-каналів, частину вулиці фактично знищено.

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Які наслідки атаки по столиці?

Станом на зараз кількість жертв внаслідок атаки Росії на столицю збільшилась до 5 осіб. Ще 30 людей зазнали поранень, серед них двоє дітей та вагітна.

Ворог влучив "Шахедом" у Києво-Печерську лавру – горів Успенський собор. Окрім того, значних пошкоджень зазнав "Мистецький арсенал" та кіностудія імені Довженка.

Водночас на Хрещатику було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду.