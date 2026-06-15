Масштабна пожежа охопила будівлю "Мистецького арсеналу" внаслідок удару по Києву

15 червня Росія масовано атакувала Київ ракетами і дронами. Під удар потрапили низка культурних об'єктів.

Серед них – будівля "Мистецького арсеналу". Про це повідомили у пресслужбі культурного центру.

Дивіться також "Не просто так": історик Кіпіані пояснив, чому Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі

Які наслідки удару по Мистецькому арсеналу?

Будівлю "Мистецького арсеналу" охопила пожежа на площі 1000 квадратних метрів. Імовірно, вона відбулася через влучання "Шахеда". На щастя, постраждалих серед людей немає.

Наразі на місці працюють рятувальні служби.

У центрі додали, що встановлюють масштаби пошкоджень і наслідки для будівлі інституції.

Для багатьох людей Мистецький арсенал є місцем зустрічі з культурою, історією та важливими суспільними розмовами,

– зазначили у центрі.

Влучання по музейному комплексу там назвали "ударом по культурній спадщині України".

Довідка: Мистецький арсенал – Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал", відкритий у Києві 2007 року.

Пожежа на даху "Мистецького арсеналу" / Фото ДСНС

Нагадаємо, що росіяни також влучили дроном по Успенському собору Києво-Печерської Лаври, розташованої біля Арсенала. Внаслідок удару пошкоджена велика кількість об'єктів верхньої частини будівлі. На щастя, древні ікони святині вдалося врятувати.

Окрім того, Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка. Це одна з найстаріших кіностудій України. Внаслідок атаки знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу.