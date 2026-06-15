По даху Успенського собору влучив російський дрон, пошкоджена велика кількість об'єктів верхньої частини будівлі. Про це "Суспільному" розповів гендиректор національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко.

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Які наслідки атаки росіян на Києво-Печерську лавру?

За словами Остапенка, а також намісника Києво-Печерської лаври єпископа Авраамія, з собору одразу евакуювали релігійні реліквії та музейні експонати.

Намісник розповів, що у перші години після влучання була організована термінова евакуація святині і богослужбових предметів, стародавніх ікон, антимінсів тощо.

Завдяки злагодженим діям братії лаври, усіх причетних, а також самовідданій праці рятувальників і пожежних підрозділів, вдалося мінімізувати загрози для людей та зберегти святині,

– повідомив Авраамій.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки та здійснюється оцінка завданих пошкоджень.

До слова, на території Києво-Печерської лаври також є незначні пошкодження ще кількох будівель. Про це повідомив заступник міністра культури Іван Вербицький.

Наслідки удару по Успенському собору / Фото "Суспільне"

Який вигляд має Києво-Печерська лавра після атаки: дивіться відео

Наслідки удару по Києво-Печерській лаврі / Фото ДСНС

Нагадаємо, що у Києві фіксують наслідки масованої атаки на близько 50 локаціях. У місті багато зруйнованих будинків і пожеж. Станом на ранок відомо про 4 загиблих і понад два десятки поранених.