У ДСНС показали моторошні кадри наслідків атаки на Київ

Російські війська вночі 2 липня масовано атакували Київ. Внаслідок ударів різних повітряних цілей у столиці фіксують пожежі та руйнування.

У ДСНС показали моторошні кадри ліквідації наслідків та порятунку постраждалих з-під завалів.

Дивіться також Масована атака на Київ: є загиблі, зруйновані будинки, поранені медики – усе про наслідки

Наслідки жахливого терору Києва

Після російської атаки в українській столиці фіксують наслідки. Чи не найбільше від ударів постраждав Дарницький район. Там частково зруйновані та пошкоджені кілька житлових багатоповерхівок та приватні будинки.

Зруйнований будинок на Дарниці / Фото ДСНС

Відомо, що у Шевченківському районі було пошкоджено одну з підстанцій швидкої допомоги. Внаслідок атаки там постраждали п'ятеро медиків та водіїв.

Судячи з кадрів рятувальників, найбільше у Києві постраждала саме житлова забудова.

Наслідки ворожого обстрілу 2 липня / Фото ДСНС

Також в інших районах відбулось загоряння на дахах житлових будинків, у будівлі готелю та нежитловій будівлі.

На жаль, внаслідок російської атаки по Києву відомо про загиблих та понад 30 постраждалих. Є й ті, хто зник безвісти. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, а рятувальники працюють на 15 локаціях.