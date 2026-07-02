У ДСНС показали моторошні кадри ліквідації наслідків та порятунку постраждалих з-під завалів.
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Наслідки жахливого терору Києва
Після російської атаки в українській столиці фіксують наслідки. Чи не найбільше від ударів постраждав Дарницький район. Там частково зруйновані та пошкоджені кілька житлових багатоповерхівок та приватні будинки.
Зруйнований будинок на Дарниці / Фото ДСНСЧитайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Відомо, що у Шевченківському районі було пошкоджено одну з підстанцій швидкої допомоги. Внаслідок атаки там постраждали п'ятеро медиків та водіїв.
Судячи з кадрів рятувальників, найбільше у Києві постраждала саме житлова забудова.
Наслідки ворожого обстрілу 2 липня / Фото ДСНС
Також в інших районах відбулось загоряння на дахах житлових будинків, у будівлі готелю та нежитловій будівлі.
На жаль, внаслідок російської атаки по Києву відомо про загиблих та понад 30 постраждалих. Є й ті, хто зник безвісти. Наразі триває пошуково-рятувальна операція, а рятувальники працюють на 15 локаціях.