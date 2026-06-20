Росія вдарила по Київщині: які наслідки та чи є постраждалі

Російські окупанти продовжують тероризувати українські міста та села. Ворог завдав ударів по Київській області.

Про це повідомили голова Київської ОВА Микола Калашник та ДСНС.

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Що відомо про російську атаку?

Окупанти 20 червня атакували Київщину. Внаслідок ворожих ударів у Бориспільському районі виникла масштабна пожежа в одному зі складських приміщень. Рятувальники вже ліквідували займання.

На жаль, постраждав 40-річний чоловік. Його з отруєнням продуктами горіння оперативно госпіталізували до місцевої лікарні.

Ворог вкотре намагається залякати нас і завдати шкоди мирним людям. Прошу кожного: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою,

– наголосив Калашник.

У Вишгородському районі внаслідок влучання у легковий автомобіль поранено 3 людини. У чоловіка опіки рук та ніг, а також осколковий перелом ноги. У жінки – осколкові поранення рук та обличчя, забої стегна та гомілки, а в іншої постраждалої – контузія.

Калашник заявив, що усіх поранених одразу госпіталізували.

Наслідки атаки на Київщину / Фото ДСНС

Коли ще окупанти завдали ударів по Київщині?

Ввечері в четвер, 11 червня, російські війська атакували безпілотниками Київську область. Під ворожим ударом опинився зокрема Бориспільський район.

Унаслідок ранкової атаки російських безпілотників 5 червня на Київщині постраждало підприємство. Воно виробляє дитяче харчування під брендом "Яготинське для дітей".

Відомо, що під час атаки "Шахедів" четверо людей загинули, ще четверо постраждали. Після влучання на підприємстві виникла масштабна пожежа адміністративної будівлі.

У Броварському та Бориспільському районах Київської області є серйозні пошкодження. Росіяни 4 червня обстріляли столичний регіон. Зранку ДСНС Київської області інформувала: був удар дронами по промисловому об'єкту Бориспільщини. Згодом стало відомо, що пожежу загасили.