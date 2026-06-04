Про це написав очільник Київської ОВА Микола Калашник.

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Які наслідки ударів по Київщині 4 червня?

Калашник наголосив, що ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру Київщини.

Сьогодні під ударом опинилися Броварський та Бориспільський райони. У Броварському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено адміністративну будівлю, котельню підприємства, вантажний автомобіль, автокран та трубу газопостачання. Також зазнали пошкоджень лінії електропередач. У Бориспільському районі ворог повторно атакував інфраструктурний об'єкт,

– написав глава ОВА.

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Наразі триває фіксація наслідків та ліквідація наслідків ворожої атаки. З перших хвилин атаки на місці рятувальники, енергетики, правоохоронці, представники громад.

Ворог намагається залякати нас щоденними атаками, але Київщина вкотре доводить свою стійкість,

– наголосив посадовець.

ДСНС гасять пожежу на Київщині після російської атаки безпілотниками: дивіться відео

О четвертій ранку Калашник повідомляв, що є постраждалий унаслідок атаки на Київщину.

"У Бориспільському районі травмовано чоловіка – водія бензовоза. Його госпіталізовано до місцевої лікарні із закритим переломом гомілковостопного суглоба", – ішлося тоді.

Зранку ДСНС Київської області інформувала: був удар дронами по промисловому об'єкту Бориспільщини. О 12 стало відомо, що пожежу загасили, вона була на площі 2000 квадратних метрів на об'єкті інфраструктури.