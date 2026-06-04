З тамтешніх набережних було видно ще одну заграву: вночі СОУ завдали ударів по військово-морській базі – головному форпосту Балтійського флоту ВМФ Росії. Горіли доки та кораблі, зокрема й гордість військово-морського флоту Росії – корвет "Бойкий", носій керованої ракетної зброї. Про це пише Юрій Федоренко.

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Україна показала всім справжній стан російської економіки

Але чому ці атаки можна назвати просвітницькими? Річ у тому, що "займання" відбулися одночасно з прибуттям перших іноземних гостей на щорічний Петербурзький міжнародний економічний форум. Це особлива подія для Володимира Путіна, який намагається зайвий раз не показуватися на людях. Але ПМЕФ – виняток.

Це одна з небагатьох умовно міжнародних подій, які ще відбуваються "на болотах". Серед гостей навіть глава Федеральної комісії мистецтв США Мімс Кук. Тож Путін особисто збирався читати лекцію про "економічні досягнення".

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Втім, влаштоване Україною фаєр-шоу значно наочніше продемонструвало, що насправді відбувається з російською економікою. Українські дрони стали справжньою родзинкою пітерського збіговиська.

Для тих гостей форуму, хто цікавиться економікою глибше, була й стрічка новин. Там чимало цікавого. Зокрема, у Мічуринську Тамбовської області внаслідок атаки українських дронів палає завод "Прогрес", який випускає обладнання для систем управління авіаційної та ракетної техніки.

Якщо ж "високі гості" побажають ще глибше зануритися в російські реалії, то дізнаються про логістичний локдаун, про перебитий сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму, про проблеми окупаційної логістики та про провалений агресором "весняний наступ". А також про майже 34 тисячі ліквідованих окупантів на лінії бойового зіткнення лише протягом травня.

Балтійські вогні – провісники майбутнього миру. Володимир Зеленський прокоментував події так: "Український план далекобійних санкцій виконується саме так, як це і потрібно для наближення миру". Ця заява логічно продовжує його слова, сказані напередодні на Ставці: "Українські позиції сильні, і це дуже потрібний нашій державі результат. Те, що обов'язково підтримає всі дипломатичні кроки". Ми наближаємо не просто мир – ми наближаємо Перемогу.

Станом на 3 червня весь світ бачить, що ворог опинився у трирівневому капкані.

По-перше, ми системно руйнуємо військово-економічний потенціал агресора в глибокому тилу, а географія наших далекобійних санкцій розширюється щодня.

По-друге, розгортаємо програму "Логістичний локдаун", яка дедалі сильніше обмежує можливості противника на фронті.

По-третє, триває утилізація живої сили окупантів у промислових масштабах: уже пів року поспіль втрати противника перевищують темпи поповнення його війська. Це не окремі успіхи чи випадкові збіги, а стійкі тенденції.

Ну і, звісно, ми продовжуємо просвітницьку роботу. Даємо населенню Росії зрозуміти просту істину: війна – це дуже погано. Учора нашою аудиторією стали ще й закордонні "друзі Путіна". Вони отримали достатньо інформації для роздумів і практичних висновків – наприклад, щодо доцільності інвестування в російську економіку.

Цілком можливо, що в довгостроковій перспективі держави під назвою "Російська Федерація" вже й не існуватиме. Ми працюємо саме в цьому напрямку. Маємо обнадійливі результати.