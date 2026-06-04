Об этом написал глава Киевской ОВА Николай Калашник.
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Калашник отметил, что враг продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру Киевщины.
Сегодня под ударом оказались Броварской и Бориспольский районы. В Броварском районе в результате вражеской атаки повреждено административное здание, котельную предприятия, грузовой автомобиль, автокран и трубу газоснабжения. Также получили повреждения линии электропередач. В Бориспольском районе враг повторно атаковал инфраструктурный объект,
– написал глава ОВА.
Сейчас продолжается фиксация последствий и ликвидация последствий вражеской атаки. С первых минут атаки на месте спасатели, энергетики, правоохранители, представители общин.
Враг пытается запугать нас ежедневными атаками, но Киевщина в очередной раз доказывает свою устойчивость,
– подчеркнул чиновник.
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В четыре утра Калашник сообщал, что есть пострадавший в результате атаки на Киевщину.
"В Бориспольском районе травмирован мужчина – водитель бензовоза. Он госпитализирован в местную больницу с закрытым переломом голеностопного сустава", – говорилось тогда.
Утром ГСЧС Киевской области информировала: был удар дронами по промышленному объекту Бориспольщины. В 12 стало известно, что пожар потушили, он был на площади 2000 квадратных метров на объекте инфраструктуры.