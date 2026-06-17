Росія вдарила по тому самому місцю "Мистецького арсеналу", яке армія СРСР підірвала у 1941 році
Російські окупанти в ніч на 15 червня завдали удару по Києву. Унаслідок атаки було пошкоджено "Мистецький арсенал".
Про це повідомила гендиректора "Мистецького арсеналу" Олеся Островська-Люта, передає 24 Канал.
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Що Островська-Люта розповіла про атаку Росії?
За словами гендиректорки, окупанти поцілили у те саме місце "Мистецького арсеналу", яке у 1941 році диверсійна група радянських військ підірвала під час відступу з Києва.
Вона зазначила, що після Другої світової війни склепіння відновили, однак замість цегли використали бетон. За її словами, наразі тривають першочергові відновлювальні роботи.
Ми починаємо перемовини з офіційними донорами, здебільшого з міжнародними організаціями, стосовно фінансування відновлення,
– наголосила Островська-Люта.
Що ще відомо про ворожі удари по Києву в ніч на 15 червня?
Росія у ніч на 15 червня здійснила чергову масовану атаку на Україну. На жаль, відомо про жертв та постраждалих. Також руйнувань зазнали важливі культурно-історичні об'єкти.
Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка в Києві, одну з найстаріших в Україні. Було пряме влучання БпЛА по Києво-Печерській лаврі, загорівся дах Успенського собору.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки у Києві загинули 5 людей. Ще 38 осіб зазнало поранень, серед них двоє дітей 5 та 6 років та жінка на 31 тижні вагітності.