Було 39 порушень: у поліції навели нові деталі страшної аварії із загиблими в Києві

Стає відомо дедалі більше подробиць смертельної ДТП у Києві. Наприклад, що за цим авто, яке влетіло в підземний перехід, зафіксовано 39 порушень ПДР.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Нові деталі ДТП на Караваєвих Дачах у Києві

Олексій Білошицький зауважив, що має дуже багато емоцій стосовно аварії. Адже керманич авто не був у ДТП, і навіть не десять.

Страшна ДТП на Кардачах у Києві. Звичайний день, який для чотирьох людей, зокрема й дитини, став останнім. Ще троє осіб отримали тяжкі травми. Водія автомобіля буквально вирвали з повністю розбитого транспортного засобу. За автомобілем Mercedes-Benz C300, який потрапив у ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них переважна частина саме за перевищення швидкості. 18 – лише протягом минулого року... А також 1 ДТП без травмованих в березні цьогоріч,

– написав Білошицький.

Він риторично запитав, чи достатньо штрафу в 340 гривень, щоб порушник більше не вчиняв так у майбутньому.

"У багатьох країнах світу, окрім актуальних до правопорушення штрафів, діють механізми, які дозволяють реагувати саме на систематичну небезпечну поведінку водія. Якщо людина регулярно нехтує ПДР, це має бути сигналом для держави та суспільства про потенційну небезпеку для інших учасників дорожнього руху. І така людина має доводити своє право бути учасником дорожнього руху в ролі водія! З огляду на вчорашню трагедію і багато інших ДТП, які були і ще будуть, нашій країні теж потрібен такий механізм", – висловився він.

Нагадаємо, поліція заявила, що затримала водія. 5 червня мовилося, що він у тяжкому стані в реанімації.