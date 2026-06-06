Про це повідомили в поліції Києва.
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Водія в Києві, який убив чотирьох людей, затримали
У поліції інформують, що водій, який скоїв смертельну ДТП, затриманий у процесуальному порядку. Він перебуває під конвоєм.
Йому інкримінують частину 3 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Наразі вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Вчора на Чоколівському бульварі 49-річний водій автомобіля Mercedes на великій швидкості в'їхав у підземний перехід, де перебували люди. Внаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Також було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні,
– нагадали правоохоронці.
5 червня мовилося, що сам водій у тяжкому стані в реанімації.
Коротко про аварію в Києві 5 червня
Вона сталася надвечір. Спершу ЗМІ написали, що водій влетів у підземний перехід і є загиблі.
Досить швидко з офіційною комунікацією вийшла поліція. Там підтвердили факт ДТП і те, що є жертви.