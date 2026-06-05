Відео з камер спостереження показало УНН.

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Що відомо про ДТП у Києві на Солом'янці?

Трагедія сталася на Караваєвих Дачах.

Спершу інформація про це з'явилася у ЗМІ, та потім з офіційною комунікацією виступили й в поліції.

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О 18:00 у поліції написали: аварія сталася близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Солом'янському районі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону. Попередньо встановлено, що внаслідок аварії на місці події загинуло четверо громадян, ще троє отримали травми,

– мовиться в дописі.

Момент аварії у Києві на Караваєвих Дачах: дивіться відео (обережно, чутливі кадри, 18+)

Журналісти УНН з посиланням на власні джерела повідомили: внаслідок ДТП невстановлена жінка та троє чоловіків отримали тілесні ушкодження, від яких загинули на місці. Водій у лікарні з травмами.

Їхнє джерело додало: у підземний перехід влетів автомобіль Mercedes-Benz C300. Водій рухався на великій швидкості по бульвару Вацлава Гавела, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини дороги.

На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП Головного управління поліції Києва та патрульні. Усі обставини встановлюють.

Місце ДТП поруч із Чоколівським бульваром, тож у патрульній поліції попереджали: рух транспорту на бульварі ускладнений в напрямку вулиці Вадима Гетьмана.