Експертка з безпеки дорожнього руху Ольга Дробишева зауважила 24 Каналу, що аварія сталась на місці підвищеної безпеки. За її словами, такі місця повинні бути максимально захищені державою шляхом інфраструктурних заходів.

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Що потрібно зробити у таких місцях?

Ольга Дробишева розповіла, що потрібно змінити ставлення до питань безпеки дорожнього руху, інфраструктури, штрафів. На відео з місця ДТП видно, що водій виїхав на смугу руху громадським транспортом. На сьогодні штрафи за таке порушення, а також за перевищену швидкість, в Україні вкрай малі.

Найважливіше питання – це прийняття і дотримання норм будівництва безпечних умов для пересування. Це місце підвищеної небезпеки. Там неодноразово навіть цього року ставалися смертельні аварії, про які всі говорили. Нічого не було зроблено,

– пояснила вона.

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Суспільству потрібно добитися, що там було обладнано максимально безпечне пересування для всіх учасників дорожнього руху. На небезпечних ділянках можна зробити так, щоб там, зокрема, не можна було їхати з перевищенням швидкості.

Є примусові засоби. Навіть якщо людина порушить швидкісні ліміти, якісь інші правила, буде напідпитку і так далі, вони унеможливлять загибель інших учасників дорожнього руху. Наприклад, на цьому перехресті не мали бути такі огорожі. Вона розлетілася вщент. Люди, які нічого не порушували, стали заручниками ситуації і загинули,

– підкреслила експертка з безпеки дорожнього руху.

Тому потрібно створити такі умови, що люди, які не порушують правила дорожнього руху, будуть максимально захищені державою через інфраструктурні заходи впливу на місця підвищеної небезпеки. Адже місць, де постійно гинуть люди, дуже багато по всій Україні. Однак немає прийнятих законів, які унеможливили б цю загибель.

Ми маємо проявити свій голос. Не лише збирати петиціями по 25 тисяч, а, можливо, вийти на зв'язок з нашими міністерствами, місцевими органами влади, депутатами, іншими владними структурами, які мають вплив на дорожній рух, і прийняти заходи впливу, щоб це місце, навіть якщо водій порушить будь-які правила дорожнього руху, не могло бути смертельним для інших учасників,

– сказала Дробишева.

Дробишева про страшну ДТП у Києві: дивіть відео

Що відомо про аварію?

Ввечері 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням. Він вилетів на швидкості на пішохідну зону. Аварія сталася близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського.

Внаслідок смертельної ДТП у Києві четверо людей загинули на місці події. Зокрема, 12-річна дитина. Ще троє постраждали.

Джерела 24 Каналу у правоохоронних органах повідомили, що винуватцем ДТП у Києві є керівник релігійної громади євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне" Павло Плешивцев, 1976 року народження.

Відомо, що Павло Плешивцев – учасник чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року.