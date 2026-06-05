Эксперт по безопасности дорожного движения Ольга Дробышева отметила 24 Каналу, что авария произошла на месте повышенной безопасности. По ее словам, такие места должны быть максимально защищены государством путем инфраструктурных мероприятий.

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Что нужно сделать в таких местах?

Ольга Дробышева рассказала, что нужно изменить отношение к вопросам безопасности дорожного движения, инфраструктуры, штрафов. На видео с места ДТП видно, что водитель выехал на полосу движения общественным транспортом. На сегодня штрафы за такое нарушение, а также за превышенную скорость, в Украине крайне малы.

Важнейший вопрос – это принятие и соблюдение норм строительства безопасных условий для передвижения. Это место повышенной опасности. Там неоднократно даже в этом году происходили смертельные аварии, о которых все говорили. Ничего не было сделано,

– объяснила она.

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Обществу нужно добиться, что там было оборудовано максимально безопасное передвижение для всех участников дорожного движения. На опасных участках можно сделать так, чтобы там, в частности, нельзя было ехать с превышением скорости.

Есть принудительные средства. Даже если человек нарушит скоростные лимиты, какие-то другие правила, будет пьян и так далее, они сделают невозможным гибель других участников дорожного движения. Например, на этом перекрестке не должны были быть такие ограждения. Оно разлетелось вдребезги. Люди, которые ничего не нарушали, стали заложниками ситуации и погибли,

– подчеркнула эксперт по безопасности дорожного движения.

Поэтому нужно создать такие условия, что люди, которые не нарушают правила дорожного движения, будут максимально защищены государством через инфраструктурные меры воздействия на места повышенной опасности. Ведь мест, где постоянно гибнут люди, очень много по всей Украине. Однако нет принятых законов, которые сделали бы невозможным эту гибель.

Мы должны проявить свой голос. Не только собирать петициями по 25 тысяч, а, возможно, выйти на связь с нашими министерствами, местными органами власти, депутатами, другими властными структурами, которые имеют влияние на дорожное движение, и принять меры воздействия, чтобы это место, даже если водитель нарушит любые правила дорожного движения, не могло быть смертельным для других участников,

– сказала Дробышева.

Дробышева о страшном ДТП в Киеве: смотрите видео

Что известно об аварии?

Вечером 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes двигался на большой скорости, из-за чего не справился с управлением. Он вылетел на скорости на пешеходную зону. Авария произошла около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского.

В результате смертельного ДТП в Киеве четыре человека погибли на месте происшествия. В частности, 12-летний ребенок. Еще трое пострадали.

Источники 24 Канала в правоохранительных органах сообщили, что виновником ДТП в Киеве является руководитель религиозной общины евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное" Павел Плешивцев, 1976 года рождения.

Известно, что Павел Плешивцев – участник четырех ДТП, два из которых произошли в этом году.