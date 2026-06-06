Об этом сообщили в полиции Киева.

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Водителя в Киеве, который убил четырех человек, задержали

В полиции информируют, что водитель, который совершил смертельное ДТП, задержан в процессуальном порядке. Он находится под конвоем.

Ему инкриминируют часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц. Сейчас решается вопрос относительно сообщения водителю о подозрении.

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Вчера на Чоколовском бульваре 49-летний водитель автомобиля Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход, где находились люди. В результате наезда погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Также были травмированы двое мужчин и женщина, которые сейчас находятся в больнице,

– напомнили правоохранители.

5 июня говорилось, что сам водитель в тяжелом состоянии в реанимации.