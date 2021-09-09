Аварія з хасидами на Київщині: без батька залишилося 12 дітей – моторошні фото

Внаслідок смертельної аварії у селі Чупира Київської області загинув багатодітний батько. Чоловік разом із 12 іншими паломниками-хасидами їхав з Умані до аеропорту "Бориспіль".

За даними слідчих, інцидент стався вранці 9 вересня у Білоцерківському районі Київщини. Загиблим внаслідок аварії виявився 45-річний багатодітний іноземець.

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Інцидент кваліфікували як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водієм, що призвело до смерті людини.

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Внаслідок аварії загинув лише один чоловік / Фото поліції Київської області

Поліцейські з'ясували, що аварія сталася близько 4:00 9 вересня у селі Чупира.

37-річного водія Mercedes Sprinter, який перевозив хасидів, засліпили фари іншого транспортного засобу.

Чоловік намагався уникнути лобового зіткнення, але виїхав на ліву смугу, де влетів у інший автобус.

Від удару Mercedes відкинуло на іншу сторону дороги у поле. Загиблий сидів на тому місці, куди прийшовся удар.

Правоохоронці стверджують, що обидва водії були тверезими.



Удар був досить сильним / Фото поліції Київської області

Загинув лише один пасажир мікроавтобусу. У нього залишилося 12 дітей. Всі інші пасажири транспортного засобу не отримали навіть тілесних ушкоджень.