По данным следователей, инцидент произошел утром 9 сентября в Белоцерковском районе Киевской области. Погибшим в результате аварии оказался 45-летний многодетный иностранец.

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Инцидент квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем, что привело к смерти человека.

От 3 до 8 лет заключения


В результате аварии погиб только один человек / Фото полиции Киевской области

  • Полицейские выяснили, что авария произошла около 4:00 9 сентября в селе Чупира.
  • 37-летнего водителя Mercedes Sprinter, перевозившего хасидов, ослепили фары другого транспортного средства.
  • Мужчина пытался избежать лобового столкновения, но выехал на левую полосу, где влетел в другой автобус.
  • От удара Mercedes отбросило на другую сторону дороги в поле.
  • Правоохранители утверждают, что оба водителя были трезвыми.


Удар был достаточно сильным / Фото полиции Киевской области

Погиб только один пассажир микроавтобуса. У него осталось 12 детей. Все остальные пассажиры транспортного средства не получили даже телесных повреждений.