По данным следователей, инцидент произошел утром 9 сентября в Белоцерковском районе Киевской области. Погибшим в результате аварии оказался 45-летний многодетный иностранец.
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Инцидент квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем, что привело к смерти человека.
От 3 до 8 лет заключения
В результате аварии погиб только один человек / Фото полиции Киевской области
- Полицейские выяснили, что авария произошла около 4:00 9 сентября в селе Чупира.
- 37-летнего водителя Mercedes Sprinter, перевозившего хасидов, ослепили фары другого транспортного средства.
- Мужчина пытался избежать лобового столкновения, но выехал на левую полосу, где влетел в другой автобус.
- От удара Mercedes отбросило на другую сторону дороги в поле.
- Правоохранители утверждают, что оба водителя были трезвыми.
Удар был достаточно сильным / Фото полиции Киевской области
Погиб только один пассажир микроавтобуса. У него осталось 12 детей. Все остальные пассажиры транспортного средства не получили даже телесных повреждений.