22 березня, 10:59
У Києві над мостом Патона здіймається "дим": у КМДА звернулися до містян

Поліна Буянова
Основні тези
  • У Києві на мосту Патона утворилася пара через витік теплоносія, який виявили вранці 22 березня.
  • Пошкодження локалізували, а теплопостачання тимчасово призупинили для столичних мікрорайонів Русанівка та Березняки.

Вранці в неділю, 22 березня, у Києві на мосту Патона помітили нібито дим. Згодом з'ясувалося, що причиною стало пошкодження тепломережі – над конструкцією утворилася пара.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Що сталося з мостом Патона?

За даними КМДА, витік теплоносія виявили близько 07:30 – через це й утворилася пара.

Зазначається, що через особливість прокладання мережі безпосередньо під мостовою конструкцією роботи виконуватимуть верхолази. Наразі фахівці "Київтеплоенерго" вже локалізували пошкодження та розпочинають ремонтні роботи.

На час проведення ремонту у Києві також тимчасово призупинили теплопостачання для житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки. 

У КМДА запевняють, що подачу тепла та гарячої води буде відновлено одразу після завершення робіт.

Що відомо про реальний стан моста?

  • Академік НАН України, перший віцепрезидент Академії В'ячеслав Богданов заявив, що нині технічний стан мосту Патона через Дніпро викликає занепокоєння. За його словами, відновлення мосту потребує системного рішення на державному рівні.
     

  • Наразі міст працює з раніше встановленими обмеженнями. Станом на сьогодні там заборонений рух вантажного транспорту, а крайні смуги проїжджої частини перекриті спеціальними наливними бар'єрами.
     

  • Водночас у КМДА наголошували, що фахівці КП "Київавтошляхміст" цілодобово контролюють технічний стан опорних конструкцій мосту та проводять необхідні роботи для його належного утримання.