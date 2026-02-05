Катались на тонкій кризі: на Київському морі затонув позашляховик, є жертви

У середу, 4 лютого, до поліції надійшло повідомлення про зникнення чоловіка разом із його авто. Згодом з'ясувалось, що під час катання автівка провалилась під кригу. Пошукова операція триває досі.

Про це у коментарі 24 Каналу повідомили у поліції Київської області.

Що відомо про трагедію на Київському морі?

Інформація про трагедію поблизу села Лебедівка у Вишгородському районі Київської області з'явилась 4 лютого.

За даними поліції, авто виїхало на лід Київського водосховища, однак через тонкий шар криги позашляхових провалився та пішов під воду.

Правоохоронці кажуть, у салоні автівки перебувало двоє чоловіків. Тіло одного уже виявили – він загинув, іншого шукають досі.

Рятувальна операція триває з 4 лютого. На місці події працюють правоохоронці та надзвичайники ДСНС.

Небезпечні ситуації на воді: що відомо?

8 січня, під час зимової риболовлі під кригу провалився чоловік. За щастя, його вдалось врятувати.

У Дніпровському районі Києва під кригу провалились хлопець та дівчина. Щоб врятувати людей, які опинились на відстані 100 метрів від берега, викликали співробітників ДСНС.