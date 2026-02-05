Укр Рус
Київ Новини Києва Катались на тонкій кризі: на Київському морі затонув позашляховик, є жертви
5 лютого, 14:05
1

Катались на тонкій кризі: на Київському морі затонув позашляховик, є жертви

Діана Подзігун
Основні тези
  • На Київському водосховищі затонув позашляховик через тонку кригу, в результаті чого загинув один чоловік, а інший зник безвісти.
  • Рятувальні роботи тривають з 4 лютого, залучено поліцію та ДСНС для пошуку зниклого.

У середу, 4 лютого, до поліції надійшло повідомлення про зникнення чоловіка разом із його авто. Згодом з'ясувалось, що під час катання автівка провалилась під кригу. Пошукова операція триває досі.

Про це у коментарі 24 Каналу повідомили у поліції Київської області.

Дивіться також Кияни влаштували вечірку на Київському водосховищі: у мережі виникла суперечка 

Що відомо про трагедію на Київському морі?

Інформація про трагедію поблизу села Лебедівка у Вишгородському районі Київської області з'явилась 4 лютого. 

За даними поліції, авто виїхало на лід Київського водосховища, однак через тонкий шар криги позашляхових провалився та пішов під воду. 

Правоохоронці кажуть, у салоні автівки перебувало двоє чоловіків. Тіло одного уже виявили – він загинув, іншого шукають досі. 

Рятувальна операція триває з 4 лютого. На місці події працюють правоохоронці та надзвичайники ДСНС. 

Небезпечні ситуації на воді: що відомо?

8 січня, під час зимової риболовлі під кригу провалився чоловік. За щастя, його вдалось врятувати.

У Дніпровському районі Києва під кригу провалились хлопець та дівчина. Щоб врятувати людей, які опинились на відстані 100 метрів від берега, викликали співробітників ДСНС.