З автоматами та скандалом: у Києві поліція заблокувала автобус з невакцинованим водієм

На автовостанції поблизу Центрального залізничного вокзалу в Києві поліцейські з автоматами заблокували рух одного з автобусів. Інцидент трапився 10 листопада.

Причиною радикальних дій правоохоронців стала відсутність сертифікату про вакцинацію проти коронавірусу або ПЛР-тесту у водія. Показово, що майже всі люди в цьому автобусі були без масок.

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Лаялися, кричали і погрожували

Невдоволені пасажири стали на сторону водія й почали бурхливо обурюватися діями правоохоронців.

Вони вигукували нецензурні слова, погрози в бік поліцейських й кричали, що маски нічого не дають.

Також пасажири стверджували, що не хочуть показувати свої тести людям, які не мають медичної освіти. Хоча поліція уповноважена перевіряти такі документи спеціальною постановою Кабміну.

Судячи з вигуків у натовпі, маршрутка мала прямувати до Білої Церкви на Київщині.

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Згадали про Конституцію та родичів при смерті

Агресивні люди, яких не пустили в автобус, почали кричати, що їх намагаються поставити на коліна й нібито порушити права, передбачені Конституцією. Дехто ж спробував викликати у органів контролю жалість й запевняв, що їде до родичів, які лежать при смерті.

Спростування міфу про "незаконні" перевірки

У МОЗ українцям нагадали, що під час карантину в червоних зонах поліція та інші уповноважені органи мають повне право перевіряти у громадян ковідні документи. Це ніяк не пов'язано з розголошенням медичної таємниці.

Без перевірок відвідувачів мають обслуговувати лише в банках, на заправках, у ветаптеках, а також продовольчих і зоомагазинах.

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