Причиной радикальных действий правоохранителей стало отсутствие сертификата о вакцинации против коронавируса или ПЦР-теста у водителя. Показательно, что почти все люди в этом автобусе были без масок.
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Ругались, кричали и угрожали
- Недовольные пассажиры стали на сторону водителя и начали бурно возмущаться действиями правоохранителей.
- Они выкрикивали нецензурные слова, угрозы в сторону полицейских и кричали, что маски ничего не дают.
- Также пассажиры утверждали, что не хотят показывать свои тесты людям, не имеющим медицинского образования. Хотя полиция уполномочена проверять такие документы специальным постановлением Кабмина.
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Вспомнили о Конституции и родственниках при смерти
Агрессивные люди, которых не пустили в автобус, начали кричать, что их пытаются поставить на колени и якобы нарушить права, предусмотренные Конституцией. Кое-кто же попытался вызвать у органов контроля жалость и уверял, что едет к родственникам, которые лежат при смерти.
Опровержение мифа о "незаконных" проверках
В Минздраве украинцам напомнили, что во время карантина в красных зонах полиция и другие уполномоченные органы имеют полное право проверять у граждан ковидные документы. Это никак не связано с разглашением медицинской тайны.
Без проверок посетителей должны обслуживать только в банках, на заправках, в ветаптеках, а также продовольственных и зоомагазинах.
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