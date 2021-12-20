Банкова – точка кипіння, – очільник поліції Києва про масові акції протесту

Наразі вулиця Банкова, де розташований Офіс Президента України, є одним із найнеспокійніших куточків для столичної поліції.

Адже там регулярно відбуваються масові акції протесту, а тому правоохоронці змушені посилено стежити за безпекою та порядком, розповів голова поліції Києва Іван Вигівський.

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Уроки з попередніх помилок

За його словами, зараз поліція враховує старі помилки, коли на мітингах вибухали гранати, травмувалися і навіть гинули як правоохоронці, так і цивільні громадяни. Аби уникнути повторення трагічних сценаріїв, поліцейські вводять режим посилених перевірок у разі загрози провокацій.

Точка кипіння останніми роками – це Банкова. Там ми пропускаємо людей, але після поверхневого огляду, щоб ніхто нічого не проніс зі зброї, щоб не було ніяких травмувань,

– пояснив Вигівський.

Він зазначив, що такі заходи безпеки вжили 1 грудня під час останніх протестів під Офісом Президента. Людей пропускали через спеціальні контрольно-пропускні пункти.

Демократія – понад усе

Відповідаючи на питання, чи варто було б взагалі обмежити доступ протестувальників до Банкової, Вигівський наголосив, що поліція не має таких повноважень і лише має стежити, аби там все було мирно.

Він запевнив, що режим посиленого контролю вводиться далеко не завжди – тільки тоді, коли надходять відповідні сигнали про можливі загострення.

Очільник поліції Києва підкреслив, що головне завдання поліції – максимальне забезпечення демократичного права громадян на масові зібрання. Втім, якщо вони перетікають у псування майна чи сутички, то правоохоронці просто не можуть бездіяти.

Брак кадрів у поліції

Також в інтерв'ю Вигівський поскаржився на істотний некомплект у лавах столичної поліції. За його підрахунками, зараз частка вільних посад становить 18%. Найбільше бракує оперів, слідчих та дільничних.