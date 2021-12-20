Про таку тенденцію розповів очільник столичної поліції Іван Вигівський. Він уточнив, що загалом там зараз бракує 18% кадрів.

До теми Від 10% до 30%, – Монастирський розповів про брак кадрів у поліції та прокоментував зарплати

Кілька тисяч вакансій

Вигівський уточнив, що з 9151 посади за штатом зайнято лише 7563. Відтак, вільними залишаються 1588 посад. Вирішиться проблема, за його словами, лише після підвищення зарплат поліцейським.

Однак поки бюджетом це не передбачено, а тому доведеться шукати інші виходи. Один із них – ідея міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського про підробіток правоохоронців у позаробочий час.

Для нашої системи це певний вихід з ситуації, намагання вирішити проблему. Тому що перша мотивація завжди – це заробітна плата. Для будь-якої людини, в якій би вона сфері не працювала,

– сказав Вигівський.

Суть ідеї Монастирського