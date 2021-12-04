Монастирський заявив, що через це є "доволі високе" навантаження на одного поліцейського. Відповідну заяву міністр зробив у коментарі журналістам.

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Монастирський заявив про брак кадрів в поліції

Брак кадрів узагалі в поліції є досить високим, він залежить від регіону і коливається від 10% до 30%,

– заявив Монастирський.

Саме через це, поліцейський замість 3 діб відпочиває всього 2. Очільник Міністерства внутрішньої політики також пояснив, що рівень життя патрульних відрізняється, наприклад, у Черкаській чи Хмельницькій областях – від Києва, Львова чи Одеси.

Як можуть підняти зарплати у першому кварталі 2022 року

Денис Монастирський сказав, що у відомстві розуміють, що зарплати поліцейських у вищезгаданих містах "приблизно однакові, але рівень життя зовсім інакший".

Міністр пояснив, що одним з варіантів розв'язання проблеми може стати залучення коштів, отриманих у результаті боротьби з мінімізацією надходжень до держбюджету через несплачені акцизи за алкоголь, тютюн і пальне.

Ми зможемо підняти надходження до державного бюджету, реальні надходження... І таким чином можна буде підняти зарплату патрульному поліцейському, прикордоннику, рятувальнику,

– заявив очільник міністерства.

Він також заявив, що "це можливо зробити вже у першому кварталі наступного року".

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