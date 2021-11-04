Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на форумі "Україна 30". За його словами, бодікамери закуплять замість електрошокерів.

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"Вже з наступного року в кожному підрозділі патрульної поліції, де працюють офіцери і виїжджатимуть на патрулювання, будуть бодікамери", – сказав міністр.

Поліцейські зобов'язані їх вмикати під час спілкування з громадянами,

– додав він.

Навіщо потрібні ці пристрої

Монастирський зазначив, що таким чином хочуть досягти вищого стандарту захисту прав людини. Якщо ж поліціянт вимикатиме пристрій, то порушуватиме закон.

Довідка. Бодікамера – це відеореєстратор, який закріплюють на одязі. Він повинен фіксувати дії поліціянтів.

Бодікамери для правоохоронців: що відомо