Такое заявление сделал министр внутренних дел Денис Монастырский на форуме "Украина 30". По его словам, бодикамеры закупят вместо электрошокеров.

К теме Пришло время определиться – Монастырский рассказал, когда создадут единый реестр оружия

"Уже со следующего года в каждом подразделении патрульной полиции, где работают офицеры и будут выезжать на патрулирование, будут бодикамеры", – сказал министр.

Полицейские обязаны их включать во время общения с гражданами,

– добавил он.

Зачем нужны эти устройства

Монастырский отметил, что таким образом хотят достичь высшего стандарта защиты прав человека. Если же полицейский отключит устройство, то будет нарушать закон.

Справка. Бодикамера – это видеорегистратор, который закрепляют на одежде. Он должен фиксировать действия полицейских.

Бодикамеры для правоохранителей: что известно