Такое заявление сделал министр внутренних дел Денис Монастырский на форуме "Украина 30". По его словам, бодикамеры закупят вместо электрошокеров.
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"Уже со следующего года в каждом подразделении патрульной полиции, где работают офицеры и будут выезжать на патрулирование, будут бодикамеры", – сказал министр.
Полицейские обязаны их включать во время общения с гражданами,
– добавил он.
Зачем нужны эти устройства
Монастырский отметил, что таким образом хотят достичь высшего стандарта защиты прав человека. Если же полицейский отключит устройство, то будет нарушать закон.
Бодикамеры для правоохранителей: что известно
- Эти устройства являются автономными и предназначены для ведения видео- и аудиозаписи. Они защищены от влаги, пыли и механических повреждений.
- Ранее Монастырский сообщал, что в 2021 году закупят 6000 камер.
- Для этого используют средства, которые ранее планировали потратить на электрошокеры.