Монастырский заявил, что из-за этого "достаточно высокая" нагрузка на одного полицейского. Соответствующее заявление Министр сделал в комментарии журналистам.

К теме На обустройство границы: Украина получит от ЕС почти 1,5 миллиона евро

Монастырский заявил о нехватке кадров в полиции

Нехватка кадров в целом в полиции достаточно высокая, она зависит от региона и колеблется от 10% до 30%,

– заявил Монастырский.

Именно поэтому полицейский вместо 3 суток отдыхает всего 2. Глава Министерства внутренней политики также объяснил, что уровень жизни патрульных отличается, например, в Черкасской или Хмельницкой областях – от Киева, Львова или Одессы.

Как могут поднять зарплаты в первом квартале 2022 года

Денис Монастырский сказал, что в ведомстве понимают, что зарплаты полицейских в вышеупомянутых городах "приблизительно одинаковые, но уровень жизни совсем иной".

Министр объяснил, что одним из вариантов решения проблемы может стать привлечение средств, полученных в результате борьбы с минимизацией поступлений в госбюджет из-за неуплаченных акцизов за алкоголь, табак и топливо.

Мы сможем поднять поступления в государственный бюджет, реальные поступления... И таким образом можно будет поднять зарплату патрульному полицейскому, пограничнику, спасателю,

– заявил глава министерства.

Он также заявил, что "это можно сделать уже в первом квартале следующего года".

Последние заявления Монастырского касательно полиции