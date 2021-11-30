Как отметил Монастырский, в случае реальной угрозы прорыва нелегальных мигрантов на территорию Украины все подразделения МВД быстро будут на границе.

Важно Спецоперация "Полесье": подразделения МВД начали учения на границе

По его словам, еще несколько недель назад – до начала учений "Полесье" – на границе была совсем другая картина.

А уже сегодня мы убедились, что через 30 – 60 минут после того, как разведка предоставит информацию о поступлении мигрантов, наши подразделения будут на границе,

– подчеркнул министр.

Последовательность событий будет следующей:

получение информации от разведывательных органов, направление сил и средств на точки, где идет вероятность пересечения границы мигрантами.

Монастырский пояснил, что первыми на месте будут пограничники. Далее присоединятся силы Нацполиции и Нацгвардии, которые абсолютно готовы к тому, чтобы дать отпор в случае незаконного пересечения государственного рубежа.

Он сообщил, что 30 ноября во время спецоперации "Полесье" удалось отработаны несколько сценариев. Отдельно:

Первый – массовый прорыв мигрантов, когда наступление идет на пункты пропуска. Полицейские продемонстрировали специальные тактики с привлечением скандинавского опыта. Когда правоохранителям приходится работать с большой толпой.

Второй – это пересечение границы небольшими, мобильными группами. Опыт Польши показал, что спецслужбы РБ пытаются перебросить от 5 до 20 человек через границу. Сейчас работают наблюдательные пункты, чтобы устанавливать такие группы и на них реагировать.

Денис Монастырский отметил, что руководство МВД пообщалось с представителями ОТО. Местное население настроено однозначно – никто не желает видеть на нашей территории мигрантов, потому, лиц, которые бы способствовали переходу мигрантов в Украину – нет.

Какова ситуация с нелегальными мигрантами