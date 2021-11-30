Як наголосив Монастирський, у випадку реальної загрози прориву нелегальних мігрантів на територію України всі підрозділи МВС швидко будуть на кордоні.

Важливо Спецоперація "Полісся": підрозділи МВС розпочали навчання на кордоні

За його словами, ще декілька тижні тому – до початку навчань "Полісся" – на кордоні була зовсім інша картина.

А вже сьогодні ми переконалися, що через 30 – 60 хвилин після того, як розвідка надасть інформацію про надходження мігрантів, наші підрозділи будуть на кордоні,

– підкреслив міністр.

Послідовність подій буде наступною:

отримання інформації від розвідувальних органів, спрямування сил та засобів на точки, де йде ймовірність перетину кордону мігрантами.

Монастирський пояснив, що першими на місці будуть прикордонники. Далі долучаться сили Нацполіції та Нацгвардії, які абсолютно готові до того, щоб дати відсіч у разі незаконного перетину державного рубежу.

Він повідомив, що 30 листопада під час спецоперації "Полісся" вдалося відпрацьовано декілька сценаріїв. Зокрема:

Перший – масовий прорив мігрантів, коли наступ йде на пункти пропуску. Поліцейські продемонстрували спеціальні тактики із залученням скандинавського досвіду. Коли правоохоронцям доводиться працювати із великим натовпом.

Другий – це перетин кордону невеликими, мобільними групами. Досвід Польщі продемонстрував, що спецслужби РБ намагаються перекинути від 5 до 20 осіб через кордон. Наразі працюють спостережні пункти, щоб встановлювати такі групи і на них реагувати.

Денис Монастирський зазначив, що керівництво МВС поспілкувалося з представниками ОТГ. Місцеве населення налаштовано однозначно – ніхто не бажає бачити на нашій території мігрантів, тому, осіб, які б сприяли переходу мігрантів в Україну – немає.

Яка ситуація з нелегальними мігрантами